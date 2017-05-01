Командующий войсками ЮВО проверил боеготовность авиасоединения в Армении
1 мая 2017 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников проверил организацию занятий по боевой подготовке российской авиационной военной базы «Эребуни» в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
Отмечается, что в ходе командно-штабной тренировки на высокогорном полигоне «Алагяз» летчики истребительной МиГ-29 и армейской Ми-8МТ и Ми-24П авиации выполнили условные пуски неуправляемыми ракетами и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника. Также летчики отработали задачи перехвата, воздушный бой с условным противником на высоте от 200 до 3 000 метров.
Сообщается также, что в ходе полетов летчики отработали задачи по обнаружению и условному уничтожению авиации, пунктов управления, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов условного противника. Истребители и вертолеты выполняли задачи одиночно, в составе пар и звеньев в условиях высокогорной местности в простых и сложных метеоусловиях. Для проведения учебно-боевых полетов задействована специальная и авиационная военная техника, а также около 300 военнослужащих из числа инженерно-технического и летного состава, имеющих квалификацию не ниже 2 класса.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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