Неизвестные подожгли мечеть в Швеции

PanARMENIAN.Net - Поджог в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али в северном стокгольмском пригороде Йерфелла произошел в ночь на 1 мая.

«Похоже, что поджог произведен с внешней стороны (здания)», - отметил ответственный по связям с прессой столичной полиции Ларс Бюстрем, передает ТАСС со ссылкой на SVT.

На тушение огня прибыло несколько пожарных расчетов. В инциденте никто не пострадал. По информации представителей мечети, повреждено около 30-50% здания. В нем находится библиотека с более 3 тыс. книг, но пока неизвестно, сгорели ли и они.

Согласно планам, 1 мая в мечети должны были пройти занятия для 80 детей. Это мероприятие теперь пришлось отменить. О происшествии была информирована полиция безопасности СЕПО.