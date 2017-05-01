// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Неизвестные подожгли мечеть в Швеции

Неизвестные подожгли мечеть в Швеции
1 мая 2017 - 14:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Поджог в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али в северном стокгольмском пригороде Йерфелла произошел в ночь на 1 мая.

«Похоже, что поджог произведен с внешней стороны (здания)», - отметил ответственный по связям с прессой столичной полиции Ларс Бюстрем, передает ТАСС со ссылкой на SVT.

На тушение огня прибыло несколько пожарных расчетов. В инциденте никто не пострадал. По информации представителей мечети, повреждено около 30-50% здания. В нем находится библиотека с более 3 тыс. книг, но пока неизвестно, сгорели ли и они.

Согласно планам, 1 мая в мечети должны были пройти занятия для 80 детей. Это мероприятие теперь пришлось отменить. О происшествии была информирована полиция безопасности СЕПО.

Ссылки по теме:
ТАСС: В Швеции неизвестные подожгли шиитскую мечеть
 Самое значимое
Власти Венеции ограничат число посещающих город туристовВласти Венеции ограничат число посещающих город туристов
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунту запретили выступать от имени ПАСЕАграмунту запретили выступать от имени ПАСЕ
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
Совет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны БакуСовет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны Баку
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Трамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе АрменииТрамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе Армении
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
В Дании нашли новый метод борьбы с раком
Захарова назвала «хамством» статьи азербайджанских журналистов
Папа Римский призвал к объединению религий для борьбы с террором
СМИ: ЕС планирует обсудить прекращение переговоров о вступлении Турции в союз
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
PlayStation 5 может выйти в 2018 году Аналитик компании Macquarie Research Дамиан Тонг, который ранее предрекал появление PlayStation 4, снова выразил мнение о предстоящем выходе новинки от японского производителя
Известен состав профессионального жюри от Армении на «Евровидении» В состав жюри от Армении входят композитор Ара Геворкян, певица Эмма Асатрян, дирижер Эдуард Топчян, режиссер Арамаис Айрапетян и певица Заруи Бабаян
Командующий войсками ЮВО проверил боеготовность авиасоединения в Армении Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников проверил организацию занятий по боевой подготовке российской авиационной военной базы «Эребуни» в Ереване.
Тони Блэр хочет вернуться в политику из-за Brexit Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что выход королевства из Евросоюза побудил его вернуться в политику.