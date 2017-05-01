Неизвестные подожгли мечеть в Швеции
1 мая 2017 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Поджог в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али в северном стокгольмском пригороде Йерфелла произошел в ночь на 1 мая.
«Похоже, что поджог произведен с внешней стороны (здания)», - отметил ответственный по связям с прессой столичной полиции Ларс Бюстрем, передает ТАСС со ссылкой на SVT.
На тушение огня прибыло несколько пожарных расчетов. В инциденте никто не пострадал. По информации представителей мечети, повреждено около 30-50% здания. В нем находится библиотека с более 3 тыс. книг, но пока неизвестно, сгорели ли и они.
Согласно планам, 1 мая в мечети должны были пройти занятия для 80 детей. Это мероприятие теперь пришлось отменить. О происшествии была информирована полиция безопасности СЕПО.
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