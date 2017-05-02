Адвокат: Пермяков, возможно, будет отбывать наказание в России

PanARMENIAN.Net - В ближайшие дни будет принято решение по вопросу места отбывания наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, убившего в армянском Гюмри семь членов семьи Аветисян. Возможно, он будет отбывать наказание в России, заявил адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян.

«Теоретически Пермяков может быть отправлен в Россию. Конкретных данных пока нет. Я говорю лишь, учитывая то обстоятельство, что Пермяков уже был осужден российским судом, когда его дело поступило в суд Армении», - заявил адвокат, пишет Aysor.am.

Он отметил, что по имеющимся сведениям кассационная жалоба потерпевшей стороны отклонена.

«Это означает, что приговор вступил в законную силу, и сейчас уголовно-исполнительное управление министерства юстиции Армении должно окончательно решить вопрос о месте несения наказания», - отметил Агаджанян.

Он также заявил, что не имеет сведений о возможном обмене Пермякова на осужденного в России гражданина Армении Грачью Арутюняна.

Слухи о возможном обмене опровергли также в министерстве юстиции Армении.

23 августа суд в Армении приговорил Пермякова, убившего членов семьи Аветисян, к пожизненному заключению. В рамках следствия по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри бывшему военнослужащему 102-й российской военной базы в Армении Валерию Пермякову на основании добытых в ходе предварительного следствия доказательств были предъявлены обвинения по пп.1, 5 и 8 ч. 2 ст. 104 («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, заказное, а также сопряженное с вымогательством, разбоем или бандитизмом»), пп. 3 и 4 ч.2 ст. 175 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение; с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия») и ч.1 ст.34-329 («Попытка пересечения охраняемой Государственной границы Республики Армения без установленных документов или без надлежащего разрешения») УК РА.

В Гюмри 12 января 2015 года была убита семья Аветисян из шести человек, еще один раненный полугодовалый ребенок скончался в больнице спустя неделю. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков — при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении.