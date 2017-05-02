Ученые: Курение повышает риск возникновения тромбов
2 мая 2017 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые в США установили, что курение ослабляет ген, отвечающий за защиту сосудов, что в свою очередь повышает риск возникновения тромбов.
Как отмечают авторы исследования в статье в журнале Circulation, тромбы делают сосуды менее эластичными, и это может послужить причиной сердечных заболеваний. Эти выводы основаны на изучении генетического материала 140 тысяч человек, пишет BBC.
Один из авторов доклада, доцент Даниш Салехин из Университета Пенсильвании, назвал данное исследование одним из первых шагов к разгадке того, как воздействие на ген может привести к ишемической болезни сердца.
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, потребление табака является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических болезней, включая рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания. По данным ВОЗ, курение является причиной 1.6 млн смертей в год во всем мире.
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