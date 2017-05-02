На реконструкции древних поселений Эребуни, Кармир Блур и Шенгавит нужны инвестиции в $13 млн
2 мая 2017 - 15:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Инвестиции в размере $13 млн потребуются для полной реконструкции древних поселений - крепости «Эребуни», холма «Кармир Блур» и поселения «Шенгавит», расположенных на территории Еревана. Об этом 2 мая в ходе пресс-конференции заявил глава ЗАО «Ереван-проект» Сирекан Оганян.
Он подчеркнул, что программа реконструкция «Эребуни» оценивается в $8 млн, около $3 млн потребуется для «Кармир Блура» и $2 млн для «Шенгавита».
«Все три древних поселения включены в программы по развитию туризма в столице, в связи с чем и планируется их реконструкция», - добавил Оганян, передает «Новости-Армения».
По его словам, из-за нехватки финансирования было принято решение о привлечении частных инвесторов.
«В результате реконструкции будут благоустроены территории древних поселений, построены кафе, магазины сувениров и выставочные залы», - рассказал он.
В свою очередь директор Музея-заповедника «Эребуни» Гагик Гюрджян добавил, что в рамках реконструкции уже готовы семь эскизов и два рабочих проекта.
В частности, по его словам, готовы проекты ремонта заборов и охранных пунктов, а эскизы, касающиеся дворцовых сооружений, зала кувшинов, храма бога Халди, урартской кухни пока находятся в процессе разработки.
«В этом году будет готов окончательный проект по реконструкции «Эребуни», и мы сможем начать строительные работы. Мы попытаемся сделать все, чтобы встретить 2800-летие Эребуни-Еревана в октябре 2018 года должным образом», - подчеркнул Гюрджян.
Археологический музей-заповедник «Эребуни» расположен на холме Арин-Берд, рядом с развалинами урартской крепости.
В музее собраны многие экспонаты, обнаруженные в результате раскопок крепости Эребуни в 1950—1959 годах и урартского города Тейшебаини, которые проходили на холме Кармир-Блур (Красный холм) в 1939—1958 годах. Музей был открыт в 1968 году к 2700-летию основания города Эребуни.
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