Facebook получил 16 запросов от властей Армении за 2016 год
2 мая 2017 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Армении в течение 2016 года 16 раз направили запросы на раскрытие данных пользователей социальной сети Facebook. Запросы в целом касались данных о 21-м пользователе.
Так, в первой половине 2016-го, с января по июнь, правительство Армении направило 9 запросов о 12 аккаунтах, 66.67% запросов были удовлетворены руководством социальной сети.
Во второй половине года - с июля по декабрь - от Армении было получено 7 запросов в отношении 9 аккаунтов, 85.7% которых были удовлетворены.
Также в Facebook сообщают о нарушениях доступа к социальной сети в Армении в июля 2016 года. Эти нарушения совпали с июльскими волнениями в Ереване в связи с захватом полка ППС полиции.
В течении 2016 года Facebook также получила в общем 6 запросов о сохранении данных 8 аккаунтов, в компании заявили, что примут меры для сохранения данных пользователей в течение 90 дней в связи с официальными уголовными расследованиями.
С 1 января 2015 года Facebook ввел в действие новую политику использования данных о пользователях. Предметом сбора соцсетью является, кроме того, контактная информация самого пользователя, причем не только та, которую он вводит при регистрации, но и которая передается им или другими пользователями через внутренний мессенджер Facebook.
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