Российская авиация в Армении переводится на летний режим эксплуатации
2 мая 2017 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - На российской авиационной военной базе «Эребуни» Южного военного округа в Армении начался перевод современных истребителей МиГ-29, военно-транспортных вертолетов Ми-8МТ и ударных Ми-24П на летний режим эксплуатации.
На самолетах и вертолетах в течение месяца будет проведен полный комплекс работ, включающий в себя более 100 различных технических обслуживающих операций. Инженеры и техники соединения проверят работоспособность систем, агрегатов, узлов и оборудования, а также осмотрят топливные баки, двигатели, проведут замену масла и специальных жидкостей, сообщает пресс-служба ЮВО.
Подготовка авиационной техники к летнему режиму эксплуатации проводится с целью определения технического состояния истребительной и армейской авиации, а также их подготовке к безотказной работе в высокогорных условиях и резко меняющихся высоких температурных режимах.
Помимо обслуживания авиационной техники также проводятся комплексные ремонтно-восстановительные и проверочные работы объектов военного аэродрома. Территория соединения приводится в учебно-боевой режим эксплуатации, осуществляются инженерные работы, готовится и восстанавливается взлетно-посадочная полоса, проверяется аэродромное оборудование и аппаратура связи.
В мероприятиях по подготовке вооружения и военной авиационной техники к летним условиям эксплуатации, привлечено более 200 военнослужащих инженерно-технической службы соединения. Проверка готовности на качество выполненных работ вооружения и военной авиационной техники российской авиабазы «Эребуни» в Закавказье будет проведена комиссией, из числа офицеров управления соединения.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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