Террористы ИГ убили беженцев на северо-востоке Сирии
2 мая 2017 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Банды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) атаковали колонну беженцев рядом с лагерем Эль-Хоул на север-востоке Сирии, передает ТАСС.
По его информации, боевики открыли огонь по беженцам, убив не менее 25 человек, еще свыше 100 получили ранения. Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети.
Террористы захватили также группу заложников и скрылись с места преступления.
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