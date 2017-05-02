Террористы ИГ убили беженцев на северо-востоке Сирии

PanARMENIAN.Net - Банды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) атаковали колонну беженцев рядом с лагерем Эль-Хоул на север-востоке Сирии, передает ТАСС.

По его информации, боевики открыли огонь по беженцам, убив не менее 25 человек, еще свыше 100 получили ранения. Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети.

Террористы захватили также группу заложников и скрылись с места преступления.