Минюст Армении обсуждает возможность передачи Пермякова России
2 мая 2017 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Армении обсуждает вопрос о месте несения наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, убившего в армянском Гюмри семь членов семьи Аветисян.
Как сообщили PanARMENIAN.Net в Минюсте РА, на данный момент никакого конкретного решения не принято, обсуждается вопрос о возможной передаче Пермякова РФ для дальнейшего отбывания наказания.
Ранее адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян также заявил, что в ближайшие дни будет принято решение по вопросу места отбывания наказания Пермякова и его возможной отправки в РФ.
«Теоретически Пермяков может быть отправлен в Россию. Конкретных данных пока нет. Я говорю лишь, учитывая то обстоятельство, что Пермяков уже был осужден российским судом, когда его дело поступило в суд Армении», - заявил адвокат.
23 августа суд в Армении приговорил Пермякова, убившего членов семьи Аветисян, к пожизненному заключению. В рамках следствия по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри бывшему военнослужащему 102-й российской военной базы в Армении Валерию Пермякову на основании добытых в ходе предварительного следствия доказательств были предъявлены обвинения по пп.1, 5 и 8 ч. 2 ст. 104 («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, заказное, а также сопряженное с вымогательством, разбоем или бандитизмом»), пп. 3 и 4 ч.2 ст. 175 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение; с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия») и ч.1 ст.34-329 («Попытка пересечения охраняемой Государственной границы Республики Армения без установленных документов или без надлежащего разрешения») УК РА.
В Гюмри 12 января 2015 года была убита семья Аветисян из шести человек, еще один раненный полугодовалый ребенок скончался в больнице спустя неделю. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков — при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении.
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