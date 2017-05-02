В Дни Петербурга в Ереване откроется фотовыставка «Портрет ушедшей эпохи»

PanARMENIAN.Net - В рамках проведения Дней Санкт-Петербурга в ереванском музее истории 5 мая откроется фотовыставка Валерия Плотникова «Портрет ушедшей эпохи».

Сразу после церемонии открытия 5 мая в 14:30 (по ереванскому времени) пройдет творческая встреча с фотографом Валерием Плотниковым, которого называют свидетелем «уходящей эпохи».

Плотников сделал знаковые снимки практически всей русской творческой элиты: от Михаила Барышникова до Михаила Боярского.

На его фотографиях запечатлены: Сергей Параджанов, Владимир Высоцкий, Лиля Брик, Дмитрий Лихачев, Иосиф Бродский, Андрей Миронов, Владимир Высоцкий, Иннокентий Смоктуновский, Леонид Ярмольник, Николай Караченцов, Михаил Боярский, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и другие известные актеры, музыканты, режиссеры, писатели.

Он поставил перед собой задачу сделать свое поколение узнаваемым.

«Есть абсолютно конкретная история, почему я стал заниматься фотографией. Мы в то время были парнями образованными. Читали и Анну Ахматову, и Михаила Зощенко. Я знал, как Ахматова выглядит. По тем же картинам Альтмана, Модильяни, Петрова-Водкина. А встреть мы на улице Михаила Зощенко, который тогда был еще жив, или того же Евгения Шварца — то попросту бы их не узнали. Меня это страшно расстраивало. И я решил, что свое поколение сделаю узнаваемым. У меня с юности было шестое чувство: я, глядя на человека, понимал, стоит он чего-то или нет», - говорил фотограф.

Валерий Плотников родился в 1943 году. Он посещал занятия художественной школы при Академии художеств вместе с Олегом Григорьевым и Михаилом Шемякиным, а затем окончил ВГИК. Кинооператор по образованию, Плотников сжимает целый фильм жизни того или иного публичного лица до мгновенного фотоснимка. Легенды ходят о тщательности, с которой он готовит пространство, одежду, позу, выявляющие образ человека.

Выставка продлится до 31 мая.