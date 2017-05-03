Во время съемок фильма «Обещание» армянский священник случайно обвенчал актеров

PanARMENIAN.Net - Во время съемок фильма режиссера Терри Джорджа «Обещание» о Геноциде армян священник случайно обвенчал актеров Оскара Айзека и Анжелу Сарафян. Об этом в своем Instagram написала актриса Сарафян, которая в фильме исполняла роль Марал.

По словам актрисы, во время съемок фильма для сцены венчания ее героини Мерал и героя Айзека Микаэла был приглашен проживающий в Испании настоящий армянский священник, рукоположенный в армянском Эчмиадзине.

«В Эчмиадзине, одном из старейших городов в Армении, есть три церкви, в одной из которых был рукоположен этот священник. Он на самом деле обвенчал нас на съемочной площадке, прочитав настоящую армянскую молитву, которая звучит на любой традиционной армянской свадьбе. Эти молитвы читали еще в 1915 году, и они остаются неизменными по сей день. В конце он сказал нам: «Мне нужно развести вас, потому что технически вы женаты в глазах Бога». А потом мы продолжили съемки, и он так и не развел нас»,- написала Сарафян.

Сюжет фильма режиссера Терри Джорджа основан на любовной истории молодого врача Микаэля Погосяна (Оскар Айзек), армянской художницы Анны Кесарян (Шарлотта Ле Бон) и американского журналиста Криса Майерса (Кристиан Бейл). История любви развивается на фоне принудительной депортации армянского населения Османской империи в годы первой мировой войны и Геноцида армян – первого геноцида 20 века.

Мировая премьера «Обещания» состоялась 21 апреля в Лос-Анджелесе. В кинотеатрах Армении и России фильм вышел 27 апреля.