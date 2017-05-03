Парламент Великобритании распущен в связи с досрочными выборами
3 мая 2017 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Великобритании 3 мая распущен парламент в связи с предстоящими 8 июня внеочередными выборами. Премьер-министр Тереза Мэй проинформирует королеву Елизавету Вторую о своих дальнейших шагах.
Ряд депутатов нынешнего парламента объявили, что не будут участвовать в следующих выборах. Среди них - нынешний министр финансов Джордж Осборн, который станет главным редактором лондонского журнала Evening Standard, пишет Deutsche Welle.
Выдвигать свою кандидатуру не будет и Дуглас Карзуэлл, единственный депутат британского парламента от евроскептиков - правопопулистской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP). По словам депутата от партии лейбористов Гизелы Стюарт, которая была активным участником кампании за выход Великобритании из ЕС, пришло время «передать эстафету» другим политикам.
Ранее экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что выход королевства из Евросоюза побудил его вернуться в политику. «Brexit стал для меня прямой мотивацией быть более вовлеченным в политику. Нужно запачкать руки, и я это сделаю», — заявил Блэр.
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