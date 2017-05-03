Новый темный YouTube: Google официально запустила превью редизайна

PanARMENIAN.Net - Компания Google открыла превью нового дизайна популярного видеосервиса YouTube для небольшой группы людей. Как поясняют разработчики, они создают новый вид YouTube для десктопов, который сместит акцент на любимые видео и каналы пользователя, в тоже время сделав его проще для использования, пишет Ferra.ru.

Ранее переработанный YouTube с темной темой уже смогли опробовать некоторые пользователи. Теперь же Google официально представила его. Желающие могут приступить к осваиванию нового дизайна YouTube, перейдя по адресу youtube.com/new.

В переработанном дизайне YouTube используется универсальный внешний вид, именуемый Material Design, который Google начала продвигать с запуском Android 5 Lollipop.

Также разработчики перешли на новый, более скоростной фрэймворк под названием Polymer, который позволит быстрее внедрять новые функции. Одной из таких новых возможностей стала темная тема для YouTube.

Переключаться со светлой темы на темную и наоборот можно в настройках, открывающихся по нажатию на фото пользователя в правом верхнем углу.