«Вакханалия» по-армянски: Более 20 винодельческих компаний примут участие в «Винных днях» в Ереване

PanARMENIAN.Net - В Ереване 5-6 мая впервые пройдут «Винные дни», в рамках которых более 20 производителей вина из Армении и Арцаха представят свою продукцию.

В течение двух дней, с 19:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Пушкина - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей и блюдами от лучших ереванских рестораторов.

В первый день состоятся дегустации белого и розового вина со специальными меню от лучших рестораторов города: Tapastan, Voskevaz Winery, Hanz&Franz, Charles, Provence, Salon Armenian, Martiros, Santa Familia, In Vino, Beer&Wine, Lavash, Ingredient и других. Музыкальное сопровождение обеспечат армянские джазмены, диджеи и поп-музыканты.

Второй день будет посвящен дегустации красного вина, к которому вышеперечисленные рестораны также предоставят специальное меню.

Мероприятие посетят президент Международного центра эногастрономии, вице-президент федерации рестараторов и владельцев ресторанов России, член совета экспертов по гастрономическому туризму Международной туристической организации при ООН Леонид Гелиптерман, известный шеф-повар из Дании, международные знатоки вина и представители российских СМИ.

Целью мероприятия является содействие развитию въездного туризма в Армении.

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