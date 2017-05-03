Испанская Куйера признала Геноцид армян
3 мая 2017 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанский город Куйера признал Геноцид армян 1915 года в Османской империи. Об этом сообщает посольство Армении в Испании на своей странице в Facebook.
«Город Куйера присоединился к числу испанских городов, официально признавших и осудивших Геноцид армян», - заявили в посольстве.
Ранее испанский город Вильена официально признал Геноцид армян в Османской империи.
Таким образом, более 30 испанских городов признали и осудили Геноцид армян.Однако Испания еще не приняла соответствующей резолюции по Геноциду на государственном уровне.
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
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