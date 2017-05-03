Испанская Куйера признала Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Испанский город Куйера признал Геноцид армян 1915 года в Османской империи. Об этом сообщает посольство Армении в Испании на своей странице в Facebook.

«Город Куйера присоединился к числу испанских городов, официально признавших и осудивших Геноцид армян», - заявили в посольстве.

Ранее испанский город Вильена официально признал Геноцид армян в Османской империи.

Таким образом, более 30 испанских городов признали и осудили Геноцид армян.Однако Испания еще не приняла соответствующей резолюции по Геноциду на государственном уровне.