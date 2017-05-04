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ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 460 выстрелов

ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 460 выстрелов
4 мая 2017 - 10:10 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь с 3 на 4 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 40 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Арцаха ( Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 460 выстрелов. Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном оставались приверженными соблюдению режима перемирия, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

В ночь со 2 на 3 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 45 раз.В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 640 выстрелов.

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