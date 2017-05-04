Арцвик из Армении входит в пятерку фаворитов «Евровидения»

PanARMENIAN.Net - Представительница Армении на «Евровидении-2017» Арцвик входит в пятерку фаворитов международного песенного конкурса. Такого мнения придерживаются европейские букмекеры, представившие обновленный рейтинг участников «Евровидения» на официальном сайте конкурса Eurovisionworld.

Арцвик уступает исполнителю из Италии, лидирующему в рейтинге и следующим за ним представителям Болгарии, Швеции и Португалии. В первую десятку вошли участники от Румынии, Австралии, Азербайджана, Бельгии и Дании.

Ранее сообщалось, что аккредитованные на песенном конкурсе «Евровидение» журналисты признали армянскую исполнительницу Арцвик лучшей в первом полуфинале.