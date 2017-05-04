Арцвик из Армении входит в пятерку фаворитов «Евровидения»
4 мая 2017 - 10:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Представительница Армении на «Евровидении-2017» Арцвик входит в пятерку фаворитов международного песенного конкурса. Такого мнения придерживаются европейские букмекеры, представившие обновленный рейтинг участников «Евровидения» на официальном сайте конкурса Eurovisionworld.
Арцвик уступает исполнителю из Италии, лидирующему в рейтинге и следующим за ним представителям Болгарии, Швеции и Португалии. В первую десятку вошли участники от Румынии, Австралии, Азербайджана, Бельгии и Дании.
Ранее сообщалось, что аккредитованные на песенном конкурсе «Евровидение» журналисты признали армянскую исполнительницу Арцвик лучшей в первом полуфинале.
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