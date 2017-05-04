Мэром американского Глендейла стал Вардан Карапетян
4 мая 2017 - 12:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Новым мэром города Глендейла в штате Калифорния (США) стал Вардан Карапетян.
Члены городского совета Глендейла единогласно проголосовали за избрание своего коллеги Вардана Карапетяна на пост мэра города, пишет Glendale News Press.
Карапетян был впервые избран в городской совет в 2015 году. С тех пор он занимал руководящие должности в ряде городских комиссиях.
Новый мэр пообещал сделать город более безопасным, способствовать открытию высокооплачиваемых рабочих мест посредством создания благоприятных условий для ведения бизнеса.
Карапетян также сообщил, что изыскивает средства для отправки двух пожарных машин в Армению.
СМИ напоминают, что мэр Глендейла избирается членами городского совета сроком на год. В горсовете в настоящее время заседает 5 армян.
Армянская община Глендейла - одна из крупнейших городских армянских общин за пределами РА. Армяне живут здесь с 1920-х годов. В 1970-е годы число армянских иммигрантов резко увеличилось, а большинство жителей армянского происхождения поселились в Глендейле в 1990 — 2000 годы.Армяне хорошо интегрированы в местное общество, владеют многими предприятиями. В городе действует несколько армянских школ, этнических и культурных организаций. Есть много национальных ресторанов и кафе, армянская пресса. В городе работает консульство Республики Армения. Согласно данным переписи населения США 2010 года, в Глендейле проживает более 65.3 тыс. армян, то есть 34.1% от общей численности населения города.
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