Состояние здоровья заключенного в Баку Лапшина ухудшилось
4 мая 2017 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Состояние находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина ухудшилось. Об этом сообщила супруга блогера Екатерина на странице в социальной сети Facebook.
«У меня, к сожалению, грустные новости по Саше. Хотя он в данный момент находится в санчасти СИЗО, его здоровью это на пользу не идет. К тахикардии прибавилась еще и невралгия, «это результат стресса» - охарактеризовал его состояние местный эскулап. На деле симптомы, которые мне Саша описал, очень нехорошие - боль в поясничном отделе, резкая боль в ноге, которая не позволяет нормально ходить, сидеть и вставать, судороги в икроножных мышцах по ночам. Реально такое состояние требует серьезного обследования и лечения в больнице, а не в медпункте, укомплектованном фельдшерами. Но в СИЗО решили ограничится формальной проверкой «подними ногу, согни, ну вот тебе диклофенак», - написала она.
Екатерина выразила мнению, что в ответ на ее пост и очередное обращение в медуправление Минюста АР, азербайджанские СМИ напишут, что Лапшин « жалоб не имеет».
«Местные (азербайджанские – ред.) вспомнят Аскерова, бросят очередной камень в пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову и ...поставят старую Сашину фотографию из Белоруссии. Ведь актуальное фото Саши может легко рассказать, как на самом деле проходит «адаптация к пребыванию в заключении», - отметила она.
Екатерина Лапшина также выразила благодарность консулу РФ в Баку Ольге Юрьевне «за помощь и поддержку Саши».
Она также заявила, что хотя состояние здоровья Александра не улучшилось, но у него нет тяжелой депрессии и «дурацких мыслей о конце света».
«Он говорит о том, что после того, как все закончится, он хочет таки добить ремонт в нашей квартире. Но в первую очередь - мечтает о любимом мамином пироге с яблоками. И конечно все слова вашей поддержки и все ваши пожелания, которые я ему всегда передаю, поднимают его настроение и придают ему сил все это выдержать!», - заключила супруга арестованного блогера.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
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