Число пользователей Facebook выросло до 2 млрд
4 мая 2017 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество пользователей социальной сети Facebook резко возросло, достигнув почти 2 млрд человек (1.94 млрд). Доходы компании также резко увеличились. Об этом сообщил Facebook в корпоративной отчетности 3 мая.
При этом 1.28 млрд из них заходят в социальную сеть ежедневно, пишет Deutsche Welle.
В первом квартале 2016 года социальной сетью Facebook пользовались 1.65 млрд человек, из них ежедневно - 1.09 млрд.
За первый квартал 2017 года выручка концерна составила 8.03 млрд долларов, а чистая прибыль - 3.06 млрд. Это означает, что в годовом исчислении эти показатели увеличились соответственно на 76 и 49 процентов.
«У нас был хороший старт в 2017 году», - констатировал глава концерна Марк Цукерберг.
Несмотря на хорошие квартальные показатели, акции Facebook упали почти на 2.5 процента. Аналитики связывают это с ожиданием еще более высоких прибылей.
Большую часть выручки (7.83 млрд долларов) Facebook получил за счет рекламы.
Photo: Reuters
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