Число пользователей Facebook выросло до 2 млрд

PanARMENIAN.Net - Количество пользователей социальной сети Facebook резко возросло, достигнув почти 2 млрд человек (1.94 млрд). Доходы компании также резко увеличились. Об этом сообщил Facebook в корпоративной отчетности 3 мая.

При этом 1.28 млрд из них заходят в социальную сеть ежедневно, пишет Deutsche Welle.

В первом квартале 2016 года социальной сетью Facebook пользовались 1.65 млрд человек, из них ежедневно - 1.09 млрд.

За первый квартал 2017 года выручка концерна составила 8.03 млрд долларов, а чистая прибыль - 3.06 млрд. Это означает, что в годовом исчислении эти показатели увеличились соответственно на 76 и 49 процентов.

«У нас был хороший старт в 2017 году», - констатировал глава концерна Марк Цукерберг.

Несмотря на хорошие квартальные показатели, акции Facebook упали почти на 2.5 процента. Аналитики связывают это с ожиданием еще более высоких прибылей.

Большую часть выручки (7.83 млрд долларов) Facebook получил за счет рекламы.