В Армении пройдет ежегодный фестиваль толмы

PanARMENIAN.Net - Седьмой ежегодный фестиваль самого популярного блюда армянской национальной кухни - толмы - пройдет 20 мая в Армении.

Общественная организация «Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций» устраивает Общеармянский фестиваль толмы с 2011 года, и число желающих принять в нем участие растет из года в год.

В этом году фестиваль, по предложению министерства культуры РА, будет проведен в селе Хнаберд Араратской области, вблизи раскопок древнего армянского города Двин. В фестивале примут участие действующие в Армении рестораны национальной кухни, общественные организации и повара.

Цель фестиваля - сделать армянскую толму более узнаваемой в мире, а также собрать малоизвестные виды толмы, приготовленные по национальным армянским рецептам.

Фестиваль будет сопровождаться национальными песнями и пласками.

Армянское название «толма» связано со словом «толи», означающим «виноградные листья». Для приготовления толмы используется мясо трех видов: свинина, говядина и немного баранины. Также обязательны пряные травы: базилик, душица (орегано), тархун (эстрагон). Мясной фарш со специями заворачивают в виноградные листья и варят. В Армении толму обычно подают с мацуном с толченым чесноком.

По мнению историка, автора популярных книг по кулинарии и истории национальных блюд Вильяма Похлебкина, само блюдо возникло в армянской кухне. С XVII до начала XIX века Армения была поделена между Турцией и Ираном. В этот период хозяйство Армении, ее людские и материальные ресурсы пришли в упадок, но духовная и материальная культура не изменилась, не погибла и армянская кухня. Армяне внесли свой вклад в кухню турок-сельджуков, так что многие армянские блюда стали позднее известны в Европе как якобы блюда турецкой кухни (например, толма).