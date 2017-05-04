Айрапетян: С нетерпением ждем Давида Юрченко в сборной Армении
4 мая 2017 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальная сборная Армении по футболу готова еще раз пригласить голкипера «Анжи» Давида Юрченко. Об этом заявил президент федерации футбола Армении Рубен Айрапетян в ответ на высказывание Юрченко, что ФФА официально не пригласила его в сборную Армении.
«С того момента, как мы узнали о том, что у Давида Юрченко армянские корни, и у него есть возможность играть за сборную Армении, мы приложили все усилия для приглашения Юрченко в сборную. Препятствующим для него был тот факт, что, играя за сборную Армении, в России он считался бы легионером.
Кроме того, Давид надеялся выступить за сборную России. Теперь я вновь хочу заявить, что я и тренер национальной сборной Армении готовы снова пригласить Юрченко в сборную Армении, двери которой для него открыты. Мы ждём Юрченко с распростертыми объятиями, надеемся, что Юрченко примет наше приглашение и присоединится к национальной сборной Армении», - цитирует Айрапетяна пресс-служба федерации футбола Армении.
Давид Юрченко родился в 1986 году в Ашхабаде в семье русского и армянки. 22 июня 2013 года подписал контракт с футбольным клубом «Уфа». В феврале 2016 Юрченко перешел из клуба «Уфа» в махачкалинский «Анжи» на правах аренды. Летом 2016 Юрченко подписал трехлетний контракт с «Анжи».
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Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
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