Танкян призвал снять фильм о правах человека и получить награду в $5000

PanARMENIAN.Net - Всмирно известный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист System of a Down Серж Танкян присоединился к инициативе организации Creative Armenia о создании фильмов на тему прав человека.

«Я счастлив быть участников этой инициативы. Creative Armenia уже распространила первый призыв режиссера Терри Джорджа («Отель Руанда», «Обещание»). Он предлагает режиссерам снять 60-секундный фильм о правах человека, в котором будет звучать мой саундтрек к фильму «Обещание», - написал Танкян на своей странице в социальной сети Facebook.

Награда может составить $5 тыс.

В своем в своем видеообращении режиссер Джордж задается вопросом: «Можно ли остановить насилие?».

«Для меня кино является самым мощным средством борьбы с катастрофами и воздействием на сознание, способом борьбы между светом и тенью», - сказал Джордж.

Creative Armenia является некоммерческой глобальной организацией, которая раскрывает таланты и находит впечатляющие истории.

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