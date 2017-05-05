Генсек ООН поддержал решение о создании в Сирии зон безопасности

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал принятое в Астане соглашение о мирном урегулировании в Сирии и создании в стране «зон безопасности».

«Будет критически важно, чтобы это соглашение действительно улучшило жизнь сирийцев. Генеральный секретарь приветствует обязательства по прекращению применения всех видов оружия, в особенности авиации, а также быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи», — говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, передает РИА Новости.

4 мая участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.