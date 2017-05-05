Заболевшая раком пользовательница продукции Johnson & Johnson отсудила у компании $110 млн
5 мая 2017 - 11:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд в Сент-Луисе (штат Миссури) обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить более $110 млн женщине из Вирджинии, которая заявила, что после десятилетий использования гигиенических средств J&J на основе талька у нее развился рак яичников.
Пока что, приговор в Сент-Луисе наиболее серьезный для компании из 2.4 тыс исков, обвиняющих J&J в недостаточном информировании потребителей о рисках заболевания раком при использовании продукции компании на основе талька, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Многие из исков подаются в Сент-Луисе, где компания проиграла уже три суда, штрафные обязательства для J&J в сумме составили $197 млн.
Последнее дело против J&J и производителя талька Imerys Talc выиграла жительница Вирджинии Лоис Слемп. Она проходит курс химиотерапии, после того как диагностированный в 2012 году овариальный рак вернулся и поразил ее печень.
Слемп заявила, что получила рак после четырех десятилетий использования талькосодержащих товаров компании, среди которых — J&J's Baby Powder (детская присыпка) и Shower to Shower Powder (гель для душа).
Суд присяжных присудил женщине $5.4 млн в качестве компенсации и $105 млн в виде штрафных санкций для компаний, причем присяжные сочли J&J на 99% виновной, производителю талька придется выплатить лишь $50 тыс.
В J&J заявили, что сочувствуют женщине с раком яичников, но планируют подавать апелляцию.
В феврале 2016 года суд присяжных принудил компанию выплатить $72 млн семье женщины, погибшей от овариального рака, а в мае 2016 года $55 млн женщине, которая заявила, что продукты J&J привели к развитию у нее рака.
Ранее, согласно Минералогической энциклопедии, тальк считали опасным для дыхательных путей, но исследования, проведенные Европейской ассоциацией производителей талька, показали, что минерал безвреден для здоровья.
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