На майских праздниках в Армении будет дождливо
5 мая 2017 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Синоптики рассказали о похолодании в Армении в ближайшие пять дней. Об этом сообщили в Армгидрометцентре.
5-9 мая в большинстве регионов республики и в Ереване после полудня и ночью ожидаются дожди и грозы, в отдельных местностях возможен град.
Ветер будет юго-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха существенно не изменится.
В Ереване с 5 – 9 мая в дневные часы столбик термометра закрепится на отметке 22-24 градуса тепла.
Самое значимое
Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
Длина нового Zip Line составит 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета – 3 минуты, максимальная скорость – 120 км/ч.
В Ереване и других городах республики пройдут праздничные мероприятия.
Принцесса Иордании и глава Международного Союза по борьбе с раком Дина Майред стала почетным доктором Ереванского медицинского университета Армении.
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