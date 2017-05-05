На майских праздниках в Армении будет дождливо

PanARMENIAN.Net - Синоптики рассказали о похолодании в Армении в ближайшие пять дней. Об этом сообщили в Армгидрометцентре.

5-9 мая в большинстве регионов республики и в Ереване после полудня и ночью ожидаются дожди и грозы, в отдельных местностях возможен град.

Ветер будет юго-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване с 5 – 9 мая в дневные часы столбик термометра закрепится на отметке 22-24 градуса тепла.