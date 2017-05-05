Фермерам предоставят целевые кредиты на приобретение антиградовых сеток

PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК, армянский офис ООН и Фонд «Национальная платформа снижения риска катастроф» (ARNAP) подписали меморандум, которым закрепили свои намерения по смягчению совместными силами последствий града в агросекторе.

В рамках программы АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК предоставит фермерам целевые драмовые кредиты сроком до 7 лет и процентной ставкой с 12.5% годовых для приобретения антиградовых сеток. В свою очередь, армянский офис программ развития ООН предоставит фермерам 20% антиградовых сеток в качестве гранта.

В ходе реализации проекта фонд ARNAP предоставит фермерам консультации по сохранению, использованию и уходу за антиградовыми системами, а также осуществит процесс по замеру, предоставлению крепежных конструкций и их установки.

По словам генерального исполнительного директора АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНКа Акопа Андреасяна, важнейшей задачей программы является формирование и развитие в Армении фермерских хозяйств и культуры применения новейших систем по защите от природных бедствий.

«Банк с момента своего основания находится рядом с фермерами, является одним из главных их помощников. Несмотря на то, что банк является организацией, преследующей прибыль, мы предлагали нашим клиентам не только финансовые средства. В течение 20 лет, передавая опыт и навыки нашим партнерам, мы всегда были инициаторами новаторства и применения лучшего международного опыта», - сказал Андреасян.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя ПРООН в Армении Дмитрий Мариасин отметил, что программа развития ООН придает важность сотрудничеству с частным сектором, что станет новым стимулом в деле распространения альтернативных походов минимизации климатических рисков.

«В рамках данного сотрудничества со стороны Программы развития ООН уже импортированы итальянские сети, которые имеют как минимум 12 летнюю гарантию и высокую эффективность», - сказал он.

Он также добавил, что подписанный меморандум направлен на сбор и документизацию данных о эффективности антиградовых сеток, и будет представлен правительству Армении.

Как отметил временно исполняющий обязанности директора фонда ARNAP Ара Барсегян, Платформа, созданная правительством Армении как структура содействия становлению многосторонних механизмов минимизации рисков катастроф, ARNAP придает большое значение этому сотрудничеству.

«Оно, помимо прямого содействия армянскому фермеру и распространению альтернативных методов минимизации рисков, также показывает необходимость и эффективность сотрудничества разных структур в деле снижения рисков катастроф», - сказал он подчеркнув, что минимизация рисков не может быть проблемой или монополией одной структуры.

Самый большой вред сельскому хозяйству, в частности, виноградарству, плодоводству и овощеводству, наносит град. Исследования показывают, что в Армении из-за града уничтожается около 4-5% произведенной растительной продукции сельского хозяйства, что оценивается в около 16-20 млрд. драмов в год. Семь из 10 областей Армении находятся в зоне угрозы града.

Стоимость 1 кв. метра антиградовых сеток для виноградных садов составляет 182 драма, а для других плодовых садов – 227 драмов. Антиградовые сетки во время цветения и созревания плодов почти на 100% защищают деревья и лозы винограда от отрицательного воздействия града и ветров, а также от птиц и крупных насекомых.