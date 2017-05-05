Лавров: Российская военная база в Армении готова противостоять ИГ
5 мая 2017 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Расположенные в Армении, Таджикистане и Киргизии российские военные базы готовы противостоять террористической группировке «Исламское государство». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир».
Он отметил, что «Исламское государство» не собирается складывать оружие, и боевики ИГ активно действуют не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в непосредственной близости от российских границ.
«На данном этапе ИГ начало активничать в Афганистане, особенно в его северных районах, которые непосредственно выходят на границы наших соседей и союзников… Соответствующие подразделения, которые страны-члены ОДКБ выделили в состав этих сил (КСОР), находятся в постоянной готовности к действиям, как находятся в готовности к действиям и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза (ИГ - ред.) не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться», - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что Россия обязательно добьет «Исламское государство».
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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