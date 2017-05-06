Минтранс Армении: Водители, перевозящие пассажиров, не должны быть за рулем более 8 часов

PanARMENIAN.Net - Водители, осуществляющие регулярные межгосударственные пассажироперевозки, не должны находиться за рулем более 8 часов. Об этом 5 мая в беседе с журналистами заявил министр транспорта, связи и ИТ Армении Ваан Мартиросян.

Он отметил, что ситуация вокруг пассажироперевозок особо обострилась после трагедии под Бесланом, когда в аварии автобуса погибли люди, пишет Aysor.am.

14 октября 2016 года в Северной Осетии автобус Mercedez «Москва - Ереван» столкнулся с автовозом Scania. Погибли пять человек, пострадали 27.Столкновение произошло на трассе «Кавказ» рядом с Бесланом. В автобусе было 52 человека.

По словам министра был принят новый закон, согласно которому, компания, осуществляющая пассажироперевозки, должна иметь несколько водителей, и рабочий день каждого из них должен длиться не более 8 часов. Также по закону обязательна проверка технического состояния транспорта.

«Кроме того, перед выходом на рейс, водитель обязательно должен пройти медобследование»,- добавил минстр.