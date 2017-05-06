Омбудсмен: 20 военнослужащих АО НКР погибли от огня азербайджанцев за 10 месяцев
6 мая 2017 - 13:10 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 мая 2016 года до 28 февраля 2017 года в результате огня с азербайджанской стороны погибли 20 карабахских военнослужащих. Об этом в Ереване заявил омбудсмен Республики Арцах Рубен Меликян, добавив, что считает эту цифру очень большой.
По его словам, они говорят о том, что Азербайджан постоянно нарушает режим прекращения огня, пишет Panorama.am.
«Мы должны суметь представить информацию международной общественности на доступной ей языке, создавать поток информацию об этих нарушениях, что мы и делаем»,- отметил омбудсмен.
Он также заявил, что доклад омбудсмена Арцаха, в котором представлены зверства азербайджанской стороны в ходе апрельской войны в НКР, был широко распространен и обсужден в различных инстанциях.
По словам Меликяна, в мире есть множество конфликтов, о которых никто толком и не знает, но им удалось держать международную общественность в курсе развития карабахского конфликта и нарушениях прав человека, совершенных вооруженными силами Азербайджана. Меликян добавил, что продолжит работать в этом направлении.
28 апреля, около 09:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Мгер Феликсович Арзуманян (1998 г.р.).
24 апреля, около 17:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Амаякович Арутюнян, 1997 г.р.
31 марта, около 14:45 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Гор Геворкович Ованнисян, 1993 г.р.
28 марта, около 13:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Артак Эдикович Рафаелян, 1997 г.р.
Вследствие предпринятого с азербайджанской стороны обстрела 1 марта в районе 16:50 в северо-восточном (Мартуни) направлении линии соприкосновения смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Нвер Юрикович Бабаджанян 1980 года рождения.
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