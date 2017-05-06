Артур Алексанян поборется за бронзовую медаль на чемпионате Европы
6 мая 2017 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в сербском городе Нови-Сад чемпионате Европы по греко-римской борьбе в весовой категории 98 кг представитель Армении Артур Алексанян поборется за бронзовую медаль.
Алексанян (98 кг) проиграл в четвертьфинале чемпионата Европы в Сербии. Армянский спортсмен в категории 98 кг уступил норвежцу Феликсу Балдауфину.
Соперник Алексаняна по четвертьфиналу Феликс Балдауф (Норвегия) вышел в финал, в результате чего Артур провел утешительный поединок, в котором победил Артура Омарова (Чехия). Алексанян поборется за третье место с украинцем Дмитрием Тимченко, пишет пресс-служба НОК РА.
В весовой категории 130 кг, победивший Вачика Егиазаряна Балинт Лам (Венгрия) вышел в финал, что дало армянскому борцу право провести утешительный поединок. Однако Егиазарян проиграл Виталию Щуру (Россия) и выбыл из дальнейшей борьбы.
Геворг Гарибян (59 кг) и Карен Асланян (66 кг) не получили возможность утешительных схваток, победившие их борцы не добрались до финала.
Армянские борцы завоевали три бронзовые медали на чемпионате Европы.
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