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Артур Алексанян поборется за бронзовую медаль на чемпионате Европы

Артур Алексанян поборется за бронзовую медаль на чемпионате Европы
6 мая 2017 - 17:51 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в сербском городе Нови-Сад чемпионате Европы по греко-римской борьбе в весовой категории 98 кг представитель Армении Артур Алексанян поборется за бронзовую медаль.

Алексанян (98 кг) проиграл в четвертьфинале чемпионата Европы в Сербии. Армянский спортсмен в категории 98 кг уступил норвежцу Феликсу Балдауфину.

Соперник Алексаняна по четвертьфиналу Феликс Балдауф (Норвегия) вышел в финал, в результате чего Артур провел утешительный поединок, в котором победил Артура Омарова (Чехия). Алексанян поборется за третье место с украинцем Дмитрием Тимченко, пишет пресс-служба НОК РА.

В весовой категории 130 кг, победивший Вачика Егиазаряна Балинт Лам (Венгрия) вышел в финал, что дало армянскому борцу право провести утешительный поединок. Однако Егиазарян проиграл Виталию Щуру (Россия) и выбыл из дальнейшей борьбы.

Геворг Гарибян (59 кг) и Карен Асланян (66 кг) не получили возможность утешительных схваток, победившие их борцы не добрались до финала.

Армянские борцы завоевали три бронзовые медали на чемпионате Европы.

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