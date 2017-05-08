Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции

PanARMENIAN.Net - Непредсказуемая избирательная кампания на выборах президента Франции завершилась без сюрпризов — новым главой государства стал лидер движения «Вперед», экс- министр экономики Эммануэль Макрон.

В настоящее время обработаны 99.99% (35.4 миллиона) бюллетеней. За Макрона проголосовали 66.06% избирателей, а за его соперницу — лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 33.99%, передает РИА Новости.

Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Кто такой Макрон?

Макрон стал самым молодым президентом Франции в новейшей истории страны — ему 39 лет. Он закончил одно из самых престижных учебных заведений Франции — парижский Институт политических исследований Sciences-Po, а затем кузницу кадров французской политической элиты — Национальную школу администрации ENA. Макрон стал магистром философии, специализируясь по работам итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, автора «Государя», считающегося основоположником политического реализма, а также написал работу по философии немецкого идеалиста, основоположника диалектики Георга Гегеля.

Макрон проявил способности и к финансам. В 2008 году он пришел на работу в банк Rothschild & Cie, где через два года стал управляющим партнером. За время работы в банке Макрон заработал свыше трех миллионов евро, после чего его политическая карьера резко пошла в гору, и уже в 2012 году он стал заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде. Спустя два года он покинул и этот пост, чтобы в 36 лет стать уже министром экономики, промышленности и цифровых технологий Франции.

О своем решении баллотироваться на высший пост в государстве Макрон, которого считали протеже Олланда, объявил в ноябре 2016 года. Ранее, в апреле, он создал свое движение под названием En Marche! («Вперед»). За год Макрон сделал то, чего от него никто не ждал, — он неожиданно занял лидирующие позиции в опросах общественного мнения.

Избирательная кампания

Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24.01% голосов, и лидер правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, ставшая второй с 21.3%.

Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала, пожалуй, самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны Франсуа Олланд, который понимал, что с учетом провальных итогов его правления он не имеет шансов на переизбрание.

Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты, которые на протяжении десятков лет сменяли друг друга у штурвала, в этот раз оказались за бортом: представитель правящей Социалистической партии, бывший министр образования Бенуа Амон был фактически проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона, и получил в первом туре только 6.36% голосов.

Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат «Республиканцев», экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20.01%.

День выборов

Голосование в части заморских территорий и департаментов Франции прошло еще 6 мая, однако основная часть избирателей в метрополии и за рубежом голосовали 7 мая. После разгромных дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей, кажется не осталось никаких иллюзий — президентом будет Макрон.

Уже утром, во время голосования самих кандидатов, картинка сложилась четко. У избирательного участка, где голосовал экс-министр, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.

По информации французских социологических институтов, явка во втором туре может стать самой низкой с 1969 года, когда на второй тур выборов не пришли 31.1 избирателей. Официальной информации о явке к настоящему моменту не поступало.

В отличие от первого тура выборов, в преддверии которого был теракт и предотвращенная попытка теракта, второй тур прошел без серьезных происшествий. Протесты в Париже начались уже вечером, когда были объявлены первые результаты.

Настроения в штабах

Известие о поражении сторонники Ле Пен, собравшиеся вечером 7 мая в бывшем охотничьем павильоне императора Наполеона III на юго-востоке Парижа, встретили громким вздохом. Появление Макрона на экранах вызвало осуждающие возгласы.

Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является «самой большой оппозицией» новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах. Вечер продолжился исполнением гимна Франции — «Марсельезы» и танцами.

Макрон, выбравший для празднования площадь у Лувра, вышел к народу спустя почти три часа после оглашения первых результатов. Он поблагодарил французов за поддержку и приложенные усилия, а также кратко изложил свои задачи, направленные на процветание Франции.

В конце его выступления на сцену поднялась его супруга Бриджит и две ее дочери со своими детьми. Члены большой, теперь уже президентской семьи также исполнили гимн на глазах у тысяч избирателей.

Реакция в мире

Одним из первых Макрона с победой на выборах поздравил председатель Европарламента Антонио Таяни, заявивший, что «рассчитывает на Францию в самом центре Европы, чтобы изменить весь (Европейский) Союз».

Президент Армении Серж Саргсян также направил поздравительное послание Макрону, в котором отметил, что Армения высоко ценит важные и непрерывные усилия Франции,, направленные на мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта и утверждение длительного мира в регионе.

О роли Франции в Европе написал и официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, назвавший победу Макрона «победой сильной единой Европы».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что «с нетерпением ждем начала работы с новым президентом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес».

Президент США Дональд Трамп поздравил Макрона и выразил надежду на совместную работу. «Поздравляю Эммануэля Макрона с сегодняшней крупной победой в качестве следующего президента Франции. Очень рассчитываю работать с ним!» — написал президент США в Twitter.

Канцлер Германии Ангела Меркель также поздравила Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции, отметив, что «решение французских избирателей является четким сигналом о приверженности Европе».

С поздравлениями Макрону также выступили президент Украины Петр Порошенко, премьер Испании Мариано Рахой, премьер Греции Алексис Ципрас и другие.