ВС Азербайджана применили миномет и гранатомет на линии соприкосновения с силами НКР

PanARMENIAN.Net - 6 мая, а также в ночь с 7 на 8 мая на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС наблюдался рост уровня напряженности. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики , НКР).

ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 160 раз. За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 2600 выстрелов.

В восточном направлении линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана 7 мая применили также 60-мм миномет (7 снарядов) и автоматический станковый гранатомет (7 снарядов).

Подразделения Армии обороны НКР продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и уверенно выполнять поставленную боевую задачу. На данный момент обстановка на передовой относительно спокойная.

5 мая и в ночь на 6 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня более 45 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР более 580 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

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