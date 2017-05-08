Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине

PanARMENIAN.Net - Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон, когда был еще кандидатом, сделал ряд заявлений, в числе которых дал обещание продолжить борьбу за полное международное признание Геноцида армян, способствовать мирному урегулированию карабахского конфликта, также выразил свое восхищение армянской общиной Франции.

24 апреля, в 102-ю годовщину Геноцида армян, Макрон пришел к памятнику Комитаса во Франции, чтобы почтить память невинных жертв.

«Вот почему я сегодня (24 апреля – ред.) здесь. Очень важно сохранять память о нашей истории. И да, это часть и истории Франции — ведь армяне внесли огромный вклад в построение нашего государства, нашей истории. Я осведомлен по всем важным вопросам, многие из которых до сих пор не решены. И если через 15 дней французский народ вверит мне свою судьбу, то я вместе с армянами Франции и французами армянского происхождения пойду до конца. То есть до полного признания Геноцида», — сказал Макрон, добавив, что прекрасно знает о политике отрицания, которую проводит Турция, и об оказываемом ею на международное сообщество давлении.

Макрон подчеркнул, что его присутствие на церемонии памяти жертв Геноцида красноречиво говорит о том, что по вопросу признания он всегда будет рядом с Арменией и пойдет до конца.

Он также затронул тему карабахского конфликта, отметив, что она носит гораздо более комплексный характер и усилий одной Франции в решении этой проблемы будет недостаточно.

«Я приложу максимум усилий для полноценного решения карабахского конфликта, если стану президентом Франции. Сегодня я не буду вдаваться в подробности, но то, что я нахожусь сегодня здесь говорит о том, что по всем вопросам я буду до конца рядом вами. Я сделаю все, но Франция в одиночку проблему решить не может, как вы понимаете», — сказал политик.

Макрон также заявлял, что в случае избрания президентом намерен добиться криминализации отрицания Геноцида.

Законопроект о криминализации отрицания неоднократно принимался парламентом страны, однако конституционный суд страны каждый раз отклонял его.

Макрон также не скрывал своего восхищения к армянской общине Франции, которая, по его словам, является образцом интеграции и сохранения глубокой связи с корнями и культурой.

«Я восхищаюсь их вовлеченностью во Франции, последовательностью в вопросе защиты памяти о геноциде, а также почти исключительным примером возрождения Республики Армения. Она возникла несмотря на злые бури истории и, несмотря на страхи, а, иногда, и вражду, продолжается. Она нерушима. Здесь армянская культура является неразделимой частью французской и европейской культуры, а там – пионером этой культуры на границе Востока и Запада», - сказал Макрон.

Коснувшись армяно-французских двусторонних отношений, Макрон выразил желание развивать их, учитывая роль армянской общины Франции и такие примеры истории, как помощь французского флота армянам Киликии в 1909 и 1915 гг. или признание Франции независимости Армении в 1918 году.

«Сегодня Армения является членом Международной организации Франкофонии. Предстоящий саммит организации в 2018 году в Ереване. Это будет важным моментом между двумя народами. В рамках наших особых отношений необходимо уделять больше внимания также экономике, чему часто в Армении не придается внимания. Франция должна делать инвестиции особенно в таких сферах Армении, как новейшие технологии», - подчеркнул Макрон.

В свою очередь, координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) 29 апреля выступил с заявлением, в котором выразил свою поддержку Макрону.

«Ваши действия и, в частности, Ваша инициатива о внесении 24 апреля в республиканский календарь свидетельствует о преданности идеи справедливости в отношении армян, которые подверглись одному из самых жестоких испытаний XX века», — говорится в письме CCAF, адресованном Макрону.

Армяне Франции в заявлении также отметили, что для дальнейшей борьбы от главы государства потребуется смелость и приверженность принципам гуманизма и демократии.