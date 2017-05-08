Армения может принять участие в разминировании в Сирии

PanARMENIAN.Net - Ереван планирует участвовать в разминировании в Сирии и продолжит поставлять этой стране гуманитарную помощь, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

«Армения с большой любовью предоставляет гуманитарную помощь народу Сирии, и мы очень благодарны российским коллегам за то, что они обеспечивают возможность ее доставки самолетами ВВС России. Мы будем продолжать эту программу и в будущем», - сказал Саркисян в интервью «Интерфаксу».

По его словам, Ереван и Москва ведут активный диалог по сирийскому вопросу.

«На основе поручений президентов наших стран мы прорабатываем вопрос возможности участия армянских саперов в гуманитарном разминировании, которое проводит в Сирии Россия», - добавил министр.

В том же интервью министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, чтоТурция, будучи членом Североатлантического альянса, развивает активную военно-политическую деятельность в Азербайджане, создавая тем самым угрозу для России.