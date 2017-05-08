Армения может принять участие в разминировании в Сирии
8 мая 2017 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван планирует участвовать в разминировании в Сирии и продолжит поставлять этой стране гуманитарную помощь, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.
«Армения с большой любовью предоставляет гуманитарную помощь народу Сирии, и мы очень благодарны российским коллегам за то, что они обеспечивают возможность ее доставки самолетами ВВС России. Мы будем продолжать эту программу и в будущем», - сказал Саркисян в интервью «Интерфаксу».
По его словам, Ереван и Москва ведут активный диалог по сирийскому вопросу.
«На основе поручений президентов наших стран мы прорабатываем вопрос возможности участия армянских саперов в гуманитарном разминировании, которое проводит в Сирии Россия», - добавил министр.
В том же интервью министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, чтоТурция, будучи членом Североатлантического альянса, развивает активную военно-политическую деятельность в Азербайджане, создавая тем самым угрозу для России.
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Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян
Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
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