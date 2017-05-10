Российские блогеры Меркуров и Носик пополнили «черный список» Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Российские блогеры Антон Носик и Антон Меркуров, посетившие в марте 2017 года Арцах (Нагорно-Карабахскую Республиу, НКР), включены в обновленный «черный список» Азербайджана. Об этом сообщил сам Меркуров на своей странице в социальной сети Facebook.

«МИД Азербайджанской республики таки выложил свежий список невъездных граждан, теперь нас с Носиком туда не пустят. #blacklistparty официально завершена», - написал он.

В своем комментарии PanARMENIAN.Net Меркуров сказал, что включение в «черный список» было предсказуемо и ему это безразлично.

«На практике - мне все равно, но если говорить серьёзно: государства и границы - у нас в головах, все эти списки и ограничения - бред. В будущем, я надеюсь, что Азербайджан изменит свою политику, и мы сможем ездить. Если исключить межгосударственный конфликт, уверен, на человеческом уровне, мы всегда можем сесть за стол в Баку, Ереване, Степанакерте или Париже, и нормально разговаривать. То, что мы наблюдаем - последствия СССР - все нынешние руководители (в России также) - бывшие члены КПСС и майоры КГБ. Надеюсь, следующее поколение таких ошибок не повторит», - сказал блогер PanARMENIAN.Net

Согласно обновленному списку МИД Азербайджана, под 75 номером значится Антон Носик, 76 - Антон Меркуров. В список «нежелательных лиц» Азербайджана вошли также остальные блогеры и журналисты, которые участвовали на форуме в Арцахе.

Ранее сообщалось, что десять международных блогеров и журналистов в марте 2017 года направились в Арцах (Нагорный Карабах) в знак протеста против политики Азербайджана, в результате которой за посещение Арцаха в Минске по запросу Баку был арестован российско-израильский блогер Александр Лапшин.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

На мартовском форуме в Арцахе, помимо Носика и Меркурова, принимали участие также:Александр Алимов (Латвия), Тарик Хафед (Алжир), Ромен Миелрак (Франция), Гилад Халперн (Израиль), Александр Хойшик (Белоруссия), Ирина Ковальчук (Украина), Лучано Тириннанзи (Италия), Петрушка Шустрова (Чешская Республика).

Читайте также: Белорусский блогер об экстрадиции Лапшина: Минск хотел получить от Баку привилегии, но проиграл