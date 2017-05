Режиссер «12 лет рабства» снимет документалку о Тупаке Шакуре

PanARMENIAN.Net - Режиссер «12 лет рабства», лауреат «Оскара» Стив Маккуин снимет авторизованный документальный фильм о звезде хип-хопа Тупаке Шакуре.

Режиссер заявил, что с нетерпением ждет возможности поработать вместе с семьей хип-хоп-артиста. Известно, что тетя Тупака Глория Кокс будет исполнительным продюсером проекта. В работе над картиной принимает участие также мать музыканта – Афени Шакур, пишет Life.ru.

«Я крайне тронут и рад в связи с тем, что займусь изучением жизни и эпохи этого легендарного артиста. Немногие сияли так же ярко, как Тупак Шакур», – сказал Маккуин.

По его словам, он ждет сотрудничества с семьей Шакура, чтобы без прикрас рассказать историю музыканта.

Возможная дата выхода фильма пока не объявлена.

Рэпер Тупак Шакур, также известный как 2Pac, скончался после перестрелки в Лас-Вегасе 13 сеныября 1996 года. Раскрыть его убийство полиции так и не удалось. Его альбом All Eyez on Me и сборник хитов входят в список самых продаваемых записей в США.

В 2017 году также ожидается выход игрового фильма о жизненном пути рэпера. Роль Тупака сыграл Деметриус Шипп — младший.