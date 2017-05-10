Вышел первый трейлер нового «Бегущего по лезвию» (видео)
10 мая 2017 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия Warner Bros. представила первый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049), который является продолжением картины режиссера Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982).
Премьера новой части запланирована на 6 октября 2017 года.
Ролик длится чуть больше двух минут и никаких конкретных деталей сюжета в нем не раскрывается. В начале некий персонаж, которого играет Джаред Лето, произносит фразу: «Каждая цивилизация была построена благодаря расходной рабочей силе». Вероятно, речь идет о репликантах - созданных людьми и внешне абсолютно идентичных им андроидах, на которых потом была объявлена охота, пишет ТАСС.
Затем на экране демонстрируется Лос-Анджелес будущего, где также происходило действие первой части. Судя по всему, создатели нового фильма решили не отступать от канона, атмосфера картины исполнена в стиле неонуар, то есть, будет достаточно мрачной и безрадостной.
Ролик изобилует сценами драк, перестрелками, обильно демонстрируются пейзажи города будущего. До этого в интернет выкладывались лишь короткие видео без особого содержания, как в смысловом, так и в визуальном плане.
В целом, сюжет картины до конца пока неизвестен. К примеру, неясно, будет ли он отталкиваться от первой версии оригинала с хорошей концовкой, или от режиссерской, где финал остается открытым. Режиссером в этот раз выступил Дени Вильнёв, тогда как Скотт занял кресло продюсера. За основу для сюжета, как и раньше, взят роман фантаста Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (Do Androids Dream of Electric Sheep, 1968).
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