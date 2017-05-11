Четырем гражданам РА предъявлено обвинение по делу о ввозе азербайджанских яблок
11 мая 2017 - 10:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках уголовного дела о незаконном ввозе в Армению крупного количества сельхозпродукции, в том числе и яблок азербайджанского происхождения, было установлено, что жители Еревана А.Ф. и А.Е. действовали при содействии жителей Тавушской области А.Х. и Г.Т. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Сообщается, что в ходе следствия выяснилось, что работники таможенного пункта Баграташен с января по 24 апреля 2017 года периодически позволяли занимающимся незаконной предпринимательской деятельностью лицам контрабандным путем перевозить фрукты и овощи.
Нарушители не уплатили налоги и пошлины в размере 7.341.312 драмов. Кроме этого они продали продукты без учета в налоговых органах, нанеся государству вред в размере 907.680 драмов.
Выяснилась схема действий мошенников. А.Х. и Г.Т. ввозили разрешенные законом 50 кг продукции и передавали организаторам мошеннической схемы. Всего государству нанесен ущерб в размере более 8 млн драмов.
А.Ф. и А.Е. предъявлено обвинение по статье 188 и ч.1 статьи 205, А.Х и Г.Т. предъявлены обвинения по статье 38-188 и ч.1 статьи 205 УК.
С целью проведения объективного, полного и всестороннего предварительного следствия 05.05.2017 года к производству следователя Специальной следственной службы передано уголовное дело, возбужденное по факту события неуплаты налогов в крупных размерах.
В частности, по материалам, подготовленным до возбуждения уголовного дела, было установлено, что граждане Армении А. Ф. и А. Е., без государственной регистрации и учета в налоговых органах, на рынках Еревана реализовали сельскохозяйственный продукт в большом количестве.
В целях ввоза указанных товаров по таможенному пункту Баграташена без декларирования и, таким образом, неуплаты установленных законом налогов в крупных размерах, приобрели предварительную договоренность с жителями общины Баграташен марза Тавуш. Последние, взамен на соответствующее вознаграждение, периодически, без декларирования, ввозили и сдавали А. Ф. и А. Е. в общем 33 тонны сельскохозяйственного продукта, в результате чего, по предварительным расчетам, государству был причинен материальный ущерб около 6,6 млн. драмов. Сельскохозяйственный продукт был ввезен в Республику Армения без препятствий, чему способствовали также сотрудники таможенных органов КГД ПП.
Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса по факту неуплаты налогов в крупных размерах, продолжается в Специальной следственной службе.
23 апреля, сразу после получения сведений о продаже в одном из магазинов Еревана яблок азербайджанского производства, ГСБПП произвела необходимые действия для выявления наличия подобной продукции в других магазинах страны. В результате действий служны были выявлены и другие случаи продажи азербайджанских яблок на армянском рынке. Представители службы на месте запретили продажу яблок и приказали уничтожить их.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
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