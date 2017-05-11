В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4.8
11 мая 2017 - 10:31 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 мая, в 07:37 сейсмической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС РА было получено сообщение, что в 07:23 в Азербайджане в 23 км к северо-западу от города Ширван произошло землетрясение.
Географические координаты эпицентра 40.050 градуса северной широты и 48.690 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 10 км, мощность 4.8 магнитуд.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.
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