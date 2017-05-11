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США могут запретить проносить ноутбуки на рейсы из Европы

США могут запретить проносить ноутбуки на рейсы из Европы
11 мая 2017 - 12:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти США могут запретить проносить ноутбуки на самолеты, следующие из Европы, такую возможность рассматривает администрация Дональда Трампа.

По словам источников агентства, запрет может коснуться нескольких крупных американских авиакомпаний: United Airlines, Delta Air и American Airlines, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что министерство внутренней безопасности (DHS) может объявить о расширении ограничений уже в ближайшее время. Список стран, на рейсах из которых будет действовать запрет, пока не известен.

«Мы продолжаем оценивать обстановку в связи с возможными угрозами и обсуждать возможные угрозы с представителями авиакомпаний и другими заинтересованными сторонами», — заявил официальный представитель DHS Дейв Лапан, добавив, что окончательное решение еще не принято.

В конце марта 2017 года американские власти запретили проносить электронику на борт авиарейсов, следующих в США с Ближнего Востока и Северной Африки. Ограничения касаются устройств крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинское оборудование).

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Ria.ru. США хотят запретить проносить ноутбуки на рейсы из Европы
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