США могут запретить проносить ноутбуки на рейсы из Европы
11 мая 2017 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти США могут запретить проносить ноутбуки на самолеты, следующие из Европы, такую возможность рассматривает администрация Дональда Трампа.
По словам источников агентства, запрет может коснуться нескольких крупных американских авиакомпаний: United Airlines, Delta Air и American Airlines, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что министерство внутренней безопасности (DHS) может объявить о расширении ограничений уже в ближайшее время. Список стран, на рейсах из которых будет действовать запрет, пока не известен.
«Мы продолжаем оценивать обстановку в связи с возможными угрозами и обсуждать возможные угрозы с представителями авиакомпаний и другими заинтересованными сторонами», — заявил официальный представитель DHS Дейв Лапан, добавив, что окончательное решение еще не принято.
В конце марта 2017 года американские власти запретили проносить электронику на борт авиарейсов, следующих в США с Ближнего Востока и Северной Африки. Ограничения касаются устройств крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинское оборудование).
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