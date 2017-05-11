Спин-офф «Дэдпула» выйдет в качестве мультсериала для взрослых
11 мая 2017 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Комедийный боевик «Дэдпул» получит спин-офф в виде анимационного сериала для взрослых.
Телеканал FXX планирует выпустить десять эпизодов нового мультсериала. Премьера намечена на 2018 год, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mashable.
Сценаристом и продюсером проекта выступит Роберт Гловер, снявший драматическую комедию «Атланта» и сыгравший в нем главную роль.
«Дональд Гловер — невероятно одаренный и разносторонний артист, который сможет воплотить в жизнь мультсериал о Дедпуле», — заявил представитель FXX Ник Град.
Джеф Лоэб, вице-президент компании Marvel Television, которой принадлежат права на «Дэдпула», пообещал, что проект станет новой вехой в мультипликации для взрослых.
Вышедший в феврале 2016 года «Дэдпул» стал самым кассовым в истории фильмом с рейтингом R (только для взрослых), собрав около 800 миллионов долларов при бюджете 58 миллионов. Боевик основан на комиксах Marvel. Главный герой в исполнении актера Райана Рейнольдса — бывший наемник, жертва жестоких экспериментов, в результате которых он получил сверхчеловеческие способности и обезображенное лицо. В марте 2018-го на экраны выходит продолжение ленты.
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