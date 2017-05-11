Пострадавшая армянка в ходе акции 9 мая в Петербурге заявила в полицию

PanARMENIAN.Net - Женщиной пострадавшей от удара представителя союза азербайджанской молодежи Петербурга в ходе акции «Бессмертный полк» оказалась 57-летняя гражданка Российской Федерации, армянка по национальности Алиса Севикян.

9 мая в Петербурге группа азербайджанцев из союза азербайджанской молодежной организации Петербурга напала на армянскую колонну, которая принимала участие в акции «Бессмертный полк» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Азербайджанцы сбили с ног пожилую женщину и пытались сорвать флаг Нагорно-Карабахской Республики, однако получили отпор от армян. В результате инфицидента петербургская полиция задержала азербайджанцев. Со стороны армян задержанных нет.

Как рассказала сама Алиса Севикян PanARMENIAN.Net 10 мая она подала заявление в 78 отделение полиции Петербурга. В нем она просит принять меры в отношении группы лиц азербайджанской национальности, которые 9 мая ворвались в колонну армянской общины и нанесли вред ее здоровью.

«Возле дома №44 по Невскому проспекту, стали (группа лиц азербайджанской национальности – ред.) выкрикивать оскорбления на национальной почве, наносить удары по портретам ветеранов Великой Отечественной войны армянской национальности, вырвали государственный флаг Армении у одного из участников шествия. Мною были сделаны устные замечания, но они были проигнорированы, и в результате завязавшейся потасовки, один из хулиганов применил в отношении меня физическую силу, а именно толкнул меня двумя руками в грудную клетку, от этого толчка я упала спиной на асфальт и получила тяжелые повреждения, синяки и ссадины на спине, продолжительные боли от удара. Таким образом, в результате совершенных противоправных действий причинен вред моему здоровью», - говорится в заявлении Севикян.

Она также сообщила, что при падении из ее рук выпал мобильный телефон, сломалось стекло экрана и задняя панель.

Пострадавшая рассказала, что они с мужем Качаваном Севикяном более 14 лет проживают в Петербурге, родом они из Джавахка. Впервые решили присоединиться к акции «Бессмертный полк», тем самым почтить память своих дедов, которые были ветеранами Великой Отечественной войны.

В свою очередь, Качаван Севикян сообщил, что когда они шли в армянской колонне, он сразу заметил идущих рядом нескольких представителей азербайджанской национальности. По его словам, они следили за армянской общиной и снимали на видео. Качаван незамедлительно обратился к полицейским, чтобы те разобрались, что происходит.

«Вдруг я услышал, что один из азербайджанцев сказал другому: «Вот самый удобный момент, чтобы сорвать флаг», - рассказал 60-летний Качаван.

Когда он направился к организаторам армянской колонны «Бессмертного полка», чтобы предупредить их о готовящейся азербайджанцами провокации, один из представителей союза азербайджанской молодежи, которым, по словам активистов «Нор Серунда» был заместитель председателя Зульфигар Исмаилов, сбил с ног Алису Севикян.

«Когда я увидел, что Алиса упала на асфальт, немедля ударил портретом своего деда по голове нападавшего азербайджанца. В этот момент он хвастался в камеру сорванным флагом Карабаха. После моего удара он сбежал», - рассказал Качаван.

Он сообщил, что полицейские расспросили их с супругой, также следовавших рядом русских людей, и задержали зачинщиков – азербайджанцев.

«Азербайджанцы напали на нашу роту и думали, что это сойдет им с рук. Все вокруг видели, что произошло. Кстати русская девушка вернула флаг Карабаха, который они сорвали», - отметил Качаван Севикян.

Ранее председатель Национально-Культурной автономии Санкт-Петербурга Карен Мкртчян сообщил, что армянская община Петербурга готова разбираться в суде в связи с нападением азербайджанцев 9 мая.

В то же время председатель армянской молодежной организации Петербурга «Нор Серунд» Филипп Давыдов рассказал, что азербайджанцы жаловалаись сотрудникам полиции и просили убрать карабахский флаг. «Азербайджанцы просили сотрудников полиции отобрать у наших (армян – ред.) флаг Карабаха, но это не подействовало на полицейских, поскольку наш флаг не являеется запрещенной символикой. Флаг НКР был на «Бессмертный полку», оттуда родом маршалы и Герои Советского Союза», - подчернкул Давыдов.

Армянская община Санкт-Петербурга ежегодно принимает участие в акции «Бессмертный полк». Около 200 армян проходят по главной улице Петербурга с портретами, героями Армении и Арцаха, участниками Великой Отечественной войны.

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