В Ростове националисты избили армянина с отцом-инвалидом

PanARMENIAN.Net - Вопиющий случай жестокости произошел в одном из сел Ростовской области: группа националистов избила армянина и его отца с инвалидностьюпо национальному признаку.

Инцидент произошел 6 мая, в обычный рабочий день мужчина по имени Карен ехал на своем грузовике по заказу, а рядом с местом доставки отдыхала с шашлыком и алкоголем компания мужчин. Отдыхающим не понравилась внешность армянина, и они стали выкрикивать оскорбительные выражения по национальному признаку в адрес парня, пишет Privet-Rostov.ru.

Некоторое время Карену удавалось сдерживать эмоции, но разгоряченные алкоголем мужчины не унимались, и, не сдержавшись, армянин ответил матом шумной компании.

После чего толпа в 15 человек накинулась на парня и стала его избивать, воткнули нож ему в живот. Карен смог набрать номер отца. Когда отец, инвалид без обеих ног, приехал, компания принялась и за расправу над ним. Они вытащили мужчину из машины и стали бить ногами по культям.

Оба пострадавших находятся в больнице.

В ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что по факту избиения сотрудники полиции проводят проверку.