Исследование: 42% армян считают использование противозачаточных средств аморальным

PanARMENIAN.Net - 42% армян считают, что использование противозачаточных средств аморально. Такие данные приводятся в новом исследовании социальных взглядов и морали, проведенным исследовательским центром Пью (Pew Research Center).

Респондентам в 18 странах Центральной и Восточной Европы было предложено оценить различные формы поведения в обществе в качестве «морально приемлемых», «аморальных» или «не являющихся вопросом морали».

Так, 96% опрошенных в Армении сказали, что употребление наркотиков и проституция аморальны, а 42% отметили, что они против использования противозачаточных средств. В Грузии и Эстонии, например, эта цифра составляет 36% и 5%, соответственно.

56% респондентов отметили, что аборт во всех или в большинстве случаев должен быть законным, большинство давших такой ответ – женщины. Между тем, 69% считают аборты аморальным действием.

67% опрошенных заявили, что предпочитают брак, в котором партнеры делят между собой работу по дому, уход за детьми и домашние обязанности. 82% считают, однако, что жена всегда должна подчиняться своему мужу. Женщины значительно реже, чем мужчины, соглашались с последней идеей.

Большинство респондентов в 12-ти из 18-ти обследованных стран, в которых проводилось исследование, согласны с утверждением, что женщины несут моральную ответственность перед обществом и должны рожать детей. В Армении такого мнения придерживаются 82% опрошенных.

Кроме того, большинство армян (53%) считают, что мужчины имеют больше прав получить работу в случае ограниченного количества рабочих мест, чем женщины.

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