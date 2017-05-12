Референдум о независимости Иракского Курдистана может пройти осенью 2017 года

PanARMENIAN.Net - Референдум по независимости Иракского Курдистана возможно пройдет в октябре-ноябре 2017 года. Об этом заявил представитель Демократической партии ИК в России Хошави Бабакр.

«Он пройдет осенью. Конкретная дата еще не определена, но осенью, где-то ноябрь, возможно, даже октябрь», — сказал Бабакр, отвечая на вопрос, определилась ли дата референдума, передает РИА Новости.

Иракский Курдистан — автономия в составе Ирака, чей статус закреплен в конституции страны.

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани в марте 2017 года на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем сообщил, что референдум по вопросу независимости ИК пройдет в ближайшее время.