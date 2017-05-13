Команда КВН Карабаха отправилась в Москву для участия в четвертьфинале

PanARMENIAN.Net - Арцахская (Карабахская – ред.) команда КВН «Свадьба в горах» направилась в столицу России для участия в четвертьфинале Центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья.

Капитан команды Георгий Аветисян заявил, что ребята настроены очень серьезно и постараются сделать все возможное, чтобы пройти в следующий этап.

«Мы надеемся, что наши ожидания оправдаются, и 17 мая у нас будет больше поводов порадоваться вместе», – сказал капитан команды КВН Арцаха, сообщает«Арцахпресс».

Четвертьфинал пройдет 17 мая в Москве.

Команда КВН Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) «Свадьба в горах», вопреки поднятой Азербайджаном шумихе, была признана лучшей в фестивале Центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья и в 1/8 финала, получив приз от главного спонсора Лиги.