Дочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полицию
14 мая 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В штабе кандидата в мэры Еревана Тарона Маргаряна произошел конфликт между представителями Маргаряна и партии «Еркир Цирани», которую возглавляет Заруи Постанджян.
В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных, и она потребовала представить их, однако в штабе РПА отказались.
На место прибыли полицейские, в присутствии которых потасовка продолжилась. После длительного спора полицейские силой вывели Постанджян из предвыборного штаба Тарона Маргаряна. Они пытались насильно посадить Постанджян в полицейскую машину, но им это не удалось. За это время они подвергли приводудочь Заруи Постанджян. Ее забрали в отделение полиции Нор Норка.
Через некоторое время, по словам Постанджян, ее дочь отпустили.
В Ереване 14 мая проходят выборы в Совет старейшин. В них принимают участие Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход). Сформировано 474 избирательных участка. За ходом выборов будут следить 5138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций.
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Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян
Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
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