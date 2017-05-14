Дочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полицию

PanARMENIAN.Net - В штабе кандидата в мэры Еревана Тарона Маргаряна произошел конфликт между представителями Маргаряна и партии «Еркир Цирани», которую возглавляет Заруи Постанджян.

В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных, и она потребовала представить их, однако в штабе РПА отказались.

На место прибыли полицейские, в присутствии которых потасовка продолжилась. После длительного спора полицейские силой вывели Постанджян из предвыборного штаба Тарона Маргаряна. Они пытались насильно посадить Постанджян в полицейскую машину, но им это не удалось. За это время они подвергли приводудочь Заруи Постанджян. Ее забрали в отделение полиции Нор Норка.

Через некоторое время, по словам Постанджян, ее дочь отпустили.

В Ереване 14 мая проходят выборы в Совет старейшин. В них принимают участие Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход). Сформировано 474 избирательных участка. За ходом выборов будут следить 5138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций.