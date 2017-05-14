Дочь Заруи Постанджян госпитализирована
14 мая 2017 - 19:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Дочь председателя партии «Еркир Цирани» и кандидата на пост мэра Еревана Заруи Постанджян Лилит Дрампян госпитализирована. Она находится в Рспубликанской больнице.
После обследования дочь Постандян перевели в палату. По предварительным данным, она получила сотрясение мозга.
Ранее Заруи Постандян поехала в один из штабов РПА в Аване по сигналу о наличие материалов об избирательных фальсификациях, и итоге Постандян и ее дочь подвергли приводу.
В Ереване 14 мая проходят выборы в Совет старейшин. В них принимают участие Республиканская партия Армении (РПА), партия «Страна абрикоса» и блок «ЕЛК» (Выход). Сформировано 474 избирательных участка. За ходом выборов будут следить 5138 наблюдателей, представляющих 17 местных общественных организаций.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
Длина нового Zip Line составит 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета – 3 минуты, максимальная скорость – 120 км/ч.
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