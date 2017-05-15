В столице Йемена введен режим ЧП из-за эпидемии холеры
15 мая 2017 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В йеменской столице Сане 14 мая введено чрезвычайное положение в связи со вспышкой холеры, из-за которой погибли десятки людей.
Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля 2017 года стали 115 человек. Представитель МККК Доминик Стиллхарт заявил, что власти страны зафиксировали более 8.5 тысячи случаев заражения в 14 губернаторствах.
Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации оказать помощь для борьбы с эпидемией, чтобы избежать «беспрецедентной катастрофы», пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Система здравоохранения в стране сильно пострадала из-за конфликта, продолжающегося в Йемене несколько лет, и не может справиться с проблемой.
Власти Йемена впервые сообщили о вспышке заболевания в октябре 2016 года. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7.6 миллиона человек.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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